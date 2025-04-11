Встреча с космонавтом Сергеем Авдеевым прошла в Мытищах

Сергей Авдеев, с 1992 по 1998 год совершивший три космических полета в качестве бортинженера, поделился с участниками встречи своими воспоминаниями о работе на орбитальной станции «Мир». За время своей карьеры он провел в космосе в общей сложности 747 суток 14 часов 14 минут и выполнил 10 выходов в открытый космос продолжительностью 42 часа 1 минута.

В рамках программы гости узнали об истории освоения космоса, особенностях подготовки к полетам, жизни на орбите и удивительных видах, которые открываются из иллюминаторов Международной космической станции. Участники смогли задать Сергею Авдееву вопросы о его профессиональном опыте и узнать больше о буднях космонавтов.

Завершилось мероприятие показом авторского документального фильма Сергея Авдеева «Будни космонавта», который позволил зрителям еще глубже погрузиться в мир космических исследований.