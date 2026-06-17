Встреча с детским поэтом прошла в Волоколамске

17 июня в Центральной библиотеке Волоколамска состоялась встреча с детским поэтом Сергеем Федченковым. Автор представил свои книги и пообщался с учащимися местных школ.

В Центральной библиотеке Волоколамска прошла встреча школьников с членом Союза писателей России Сергеем Федченковым. На встречу пришли более 40 учащихся школы № 2 и школы-интерната, которые познакомились с его творчеством и задали вопросы автору.

Сергей Федченков рассказал, что начал писать стихи в 70 лет. По его словам, к этому его подтолкнули внуки, которые предложили ему попробовать себя в творчестве. Со временем он стал не только писать стихотворения, но и создавать к ним иллюстрации.

Он представил участникам свои книги и прочитал несколько произведений. Многие из них вызвали у школьников аплодисменты и живой отклик.

«Я всегда читал своим внукам известные стихи. Однажды они спросили: „Дедушка, почему ты сам не можешь написать?“ Я подумал и решил попробовать», — рассказал поэт.

Во время общения автор поделился опытом и дал советы начинающим читателям. Он также рассказал о планах на новые публикации и подчеркнул, что начать заниматься любимым делом можно в любом возрасте.

«Никогда не поздно найти свое дело и начать писать, если к этому лежит душа», — отметил Сергей Федченков.

Завершилась встреча обсуждением книг автора, которые доступны для читателей в Центральной библиотеке Волоколамска.