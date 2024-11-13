Встреча с депутатом Госдумы Ириной Родниной прошла в лицее в Дубне

Ученики лицея имени академика Кадышевского познакомились с депутатом Государственной думы Ириной Родниной. Они задали ей более 100 вопросов.

Сначала Ирине Родниной провели экскурсию по лицею и рассказали о его истории и достижениях воспитанников.

«Видно, что здесь идет потрясающая работа, очень хорошее образование. И самое главное, учат детей, мне кажется, очень четким понятиям взаимоотношений. И как дальше в этой жизни ориентироваться, вместе с теми знаниями, которые они получат, и как добиваться результата и успеха — для себя лично и для страны», — сказала Ирина Роднина.

Встреча прошла в рамках проекта «100 вопросов лидеру». Лицеисты задали не только депутату, но и главе городского округа Дубна Максим Тихомиров.

«Желаю максимально открыто пообщаться, не бояться задавать сложных вопросов, потому что те вопросы, которые у вас есть — это и есть наша работа», — отметил Максим Тихомиров.

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