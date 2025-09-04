Встреча предпринимателей прошла в Мытищах

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы развития бизнеса в современных условиях. Были затронуты темы новых цифровых инструментов в продвижении брендов и возможности реализации совместных проектов.

Бизнес-завтрак объединил представителей бизнеса из Мытищ, Пушкино, Одинцова, Серпухова и других городов Подмосковья для обмена опытом и налаживания деловых контактов. Бизнесмены поделились кейсами и рассказали о новых горизонтах профессии.

Поприветствовал гостей заместитель главы городского округа Мытищи Алексей Воробьев, подчеркнув значимость подобных мероприятий для развития предпринимательской среды.

«Очень рад, что на территории нашего округа можно проводить подобные бизнес-встречи. Благодаря такому формату общения возможно создать новые и успешные проекты, а также простимулировать развитие бизнеса», — отметил Алексей Воробьев.