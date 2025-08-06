Встреча предпринимателей по вопросам развития бизнеса прошла в Балашихе

В городском округе Балашиха состоялось заседание правления «Союза промышленников и предпринимателей». Основное внимание на встрече уделили вопросам развития бизнеса и предстоящим мероприятиям, связанным с празднованием Дня города.

В этом году Балашиха отмечает значимую дату — 195 лет со дня своего основания. Главным днем празднования станет 13 сентября. В рамках этого события запланировали разнообразные мероприятия и концерты, которые пройдут в учреждениях культуры, спорта и образования города. Центральными площадками станут парки «Пехорка» и «Пестовский».

«Традиционно мы уже начинаем проводить с конца августа дни микрорайонов. Это очень правильная история празднования дня города, учитывая, что у нас очень разбросаны микрорайоны, некоторые их них остаются без праздников. Естественно, мероприятия запланировали во всех наших учреждениях культуры, спорта, образования», — сообщила начальник Управления культуры городского округа Балашиха Светлана Шарцева.

На заседании также обсудили выпуск второго номера журнала «Деловые люди». Участники познакомились с содержанием издания и составом редакционной коллегии. Одним из ключевых вопросов стало создание книги к 80-летию Победы, над которой работают при поддержке администрации округа и руководителей местных предприятий. Книгу посвятят вкладу Балашихи и ее жителей в победу в Великой Отечественной войне. Издание презентуют в начале сентября.

«Заседание прошло продуктивно. Администрация округа поддержала предложенные инициативы и разъяснила планы на будущее. Обсудили ключевые темы, которые станут основой для дальнейшей работы», — рассказал генеральный директор авиационной корпорации «Рубин» Игорь Ряпин.

«Союз промышленников и предпринимателей городского округа Балашиха» продолжит активную работу по поддержке новых проектов и увеличению взаимодействия между бизнесом и администрацией города.