Встреча по вопросу утилизации пищевых отходов магазинами прошла в Мытищах

В администрации городского округа Мытищи состоялось совещание на тему складирования и вывоза просроченной пищевой продукции торговыми точками. С начала 2025 года от жителей поступили 72 жалобы по поводу накопления отходов вблизи придомовых территорий.

На встрече собрались представители администрации городского округа Мытищи, сотрудники управляющих компаний, специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Министерства чистоты Московской области, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения, а также руководители предприятий.

Исполняющий обязанности начальника управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Александра Кармишева рассказала, что в муниципалитете регулярно проводят проверки состояния контейнерных площадок.

Сегодня закон не требует заключать договора на утилизацию просроченной пищевой продукции, но присутствующие на встрече руководители сетевых компаний выразили готовность делать это добровольно при условии, что операторы смогут организовать вывоз пищевых отходов. Представители Управления жилищно-коммунального хозяйства пообещали предоставить магазинам список компаний, у которых есть лицензия на утилизацию мусора. Помимо этого, Сергиево-Посадский региональный оператор готов получить необходимые разрешения для утилизации отходов IV класса опасности.