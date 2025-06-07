Встреча по вопросу организации учебного процесса в школе № 24 прошла в Мытищах

В Мытищах провели родительское собрание, на котором обсудили организации учебного процесса на время капитального ремонта второго корпуса школы № 24. Работы начнутся уже 20 июня и продлятся до конца декабря 2025 года.

На собрание приехали заместитель главы городского округа Мытищи Людмила Иванова, начальник управления образования Ирина Ваврик и ее заместитель Александр Ракин.

Директор школы № 24 Наталья Панова предложила сделать временным местом обучения первый корпус учебного заведения по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 82 корпус № 10. Такое решение позволит выполнить требования СанПиНа и организовать двухсменный режим работы.

Ученики 1-го, 2-го, 5-го, а также 9-11-х классов будут обучаться в первую смену, а остальные — во вторую. Расписание занятий сделают гибким. Первые уроки начнутся в 08:15, а продолжительность занятий сократится с 45 до 40 минут. Для ребят, чьи уроки начинаются с утра организуют завтрак и обед, а для тех, кто обучается позднее — обед и полдник.

«Особое внимание уделим равномерному распределению учащихся и сохранению привычных классов. Также подкорректируем расписания для учеников, посещающих дополнительные занятия в учреждениях культуры», — подчеркнула Наталья Панова.

Отметим, что пожелания родителей также, безусловно, примут во внимание, чтобы для всех обеспечить максимально комфортные условия обучения на время ремонта.