Встреча по вопросу благоустройства Томилинского лесопарка прошла в Люберцах

Представители администрации городского округа Люберцы провели встречу с неравнодушными жителями города Дзержинский по вопросу благоустройства Томилинского лесопарка у большого Люберецкого карьера. Работы начались 17 апреля, их планируют завершить до конца 2025 года.

Часть собравшихся высказалась против благоустройства Томилинского лесопарка. Их беспокоит вероятность, что природной зоне нанесут ущерб: на участке леса построят здания и уложат асфальт. Однако заместитель главы Люберец Наталья Романцова пояснила, что в лесопарке не планируют капитальное строительство.

«Проектом предусмотрено лишь благоустройство, которое не навредит природе и сохранит зеленые насаждения. Этот участок леса не перестает быть лесом. Ни под какие иные цели его использовать нельзя», — подчеркнула она.

Наталья Романцова также отметила, что необходимый для проведения работ пакет документов согласован со всеми службами. По ее словам, контролирующие органы, в том числе владелец лесного участка, комитет лесного хозяйства Московской области, Министерство экологии, наблюдают за всеми процессами.

«Ни от одной из организаций, включая прокуратуру, и другие правоохранительные органы, решение о приостановке благоустройства не поступало», — пояснила заместитель главы Люберец.

Напомним, что территорию Томилинского лесопарка, который расположен у большого Люберецкого карьера, включили в государственную программу «Формирование комфортной городской среды» с реализацией в 2024–2025 годах. Там обустроят тропиночную сеть, лыжную трассу, установят лавочки и урны, построят детские и спортивные площадки, павильон для проката спортивного инвентаря и другие объекты.