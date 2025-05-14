Встреча по вопросам ЖКХ прошла в Котельниках

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев провел встречу с руководителем управляющей компании ООО «Новые Котельники Сервис». На совещании обсудили перспективы развития инженерной и коммунальной инфраструктуры микрорайона Новые Котельники.

Канализационно-насосная станция в микрорайоне Новые Котельники обслуживает 10 многоквартирных домов. Обновленный объект передадут в профильную ресурсоснабжающую организацию города.

Собравшиеся рассмотрели также вопрос передачи городскому округу Котельники линий наружного освещения, которые провели в рамках второй очереди застройки микрорайона. Помимо этого, на заседании озвучили предложение о передаче земельного участка с элементами благоустройства в собственность муниципалитета.

Участники встречи обсудили вопрос проведения общих собраний собственников через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. Представители управляющей компании поделились опытом проведения подобных мероприятий в онлайн-формате.

По результатам совещания определили перечень приоритетных задач, по каждой установили сроки выполнения. Вторую встречу запланировали в июне.