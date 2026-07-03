Встреча по вопросам здравоохранения прошла в Чехове

Насущные и острые вопросы сферы здравоохранения обсудили на срочной «выездной администрации» в Чехове. Встреча прошла в школе № 10 по просьбе жителей микрорайона Губернский.

Участие в разговоре приняли первый заместитель министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов, советник министра и глава Центра медконтроля Юрий Радионов, а также главный врач Чеховской больницы Андрей Попов. Ключевой темой обсуждения стала доступность первичной медпомощи для семей.

В частности, озвучена позиция жителеймикрорайона против закрытия детского отделения ввиду удаленности нового медицинского учреждения. В настоящее время в помещении функционирует фельдшерский пункт, обеспеченный необходимым для оказания неотложной помощи. Параллельно ведется работа по открытию кабинета врача общей практики и сохранению процедурного кабинета. Также в школе № 10 функционирует медицинский кабинет с возможностью проведения профилактических осмотров детей, вакцинации и выдачи медицинских справок.

Обсудили также и вопрос нехватки узких специалистов. Для привлечения врачей в Чехов действуют такие меры поддержки как компенсация аренды жилья, выдача служебных квартир, земельных участков, выплаты студентам-целевикам.

По итогам встречи даны развернутые ответы на все вопросы. Проблемы, требующие дополнительного времени или финансовых решений, зафиксированы и включены в план дальнейшей работы.