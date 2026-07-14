Встреча по вопросам соцзащиты прошла для пенсионеров Ленинского округа

Уже более 7,8 тысячи жителей старшего возраста из муниципалитета участвуют в программе «Активное долголетие». В июле для них организовали несколько значимых мероприятий.

Помимо встречи по вопросам социальной защиты, льгот и правовых гарантий для пенсионеров провели праздничный концерт ко Дню семьи, любви и верности, а также занятие скандинавской ходьбой в музее-заповеднике «Коломенское». Также проводятся ежедневные занятия в парках и работает мобильный пункт, где по субботам с 09:00 до 12:00 каждый желающий может сдать анализ крови и ЭКГ.

Занятия по скандинавской ходьбе проходят в парках Видного, Развилки, Измайлово и на других площадках. В округе действует более 50 клубных формирований: оздоровительная гимнастика, пилатес, цигун, йога, настольный теннис, шахматы, шашки, футбол и тяжелая атлетика. Для любителей творчества работают кружки рукоделия и клубы по интересам. Желающие могут изучать английский язык и осваивать компьютерную грамотность. Все активности бесплатны и доступны для жителей округа.

Программа «Активное долголетие» реализуется в рамках национального проекта «Демография» и охватывает все возрастные группы пенсионеров. Записаться на занятия можно в отделении «Активного долголетия» комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский» по адресу: город Видное, улица Садовая, дом № 22, или по телефону: 8 (495) 541-52-23.