Встреча по вопросам подготовки к новому отопительному сезону прошла в Мытищах

Кустовое совещание по подготовке к новому отопительному периоду провели в администрации Мытищ. Собравшиеся обсудили обновление объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему сезону.

В мероприятии приняли участие представители администраций Мытищ, Королева, Пушкинского и Сергиево-Посадского округов. Управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и профильные министерства и ведомства, включая Минэнерго Московской области, Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, МосОблЕИРЦ и Мосэнергосбыт, Московскую областную специализированную аварийно-восстановительную службу, также присутствовали на встрече.

Советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник отметил, что в этом году требования к состоянию инженерной инфраструктуры теплоснабжения и оформлению сопроводительной документации значительно возросли. Эти меры реализуют в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева. Владимир Мельник также напомнил, что подготовка к отопительному сезону должна осуществляться согласно плану, который должен был быть представлен до 30 апреля, подчеркнув, что городской округ Мытищи одним из первых выполнил все необходимые требования.