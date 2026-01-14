Встреча по вопросам поддержки предпринимателей прошла в Одинцове

На площадке компании «Аудит Финанс» участники одинцовского отделения «Опоры России» обсудили актуальные вопросы бизнеса и спланировали мероприятия, направленные на поддержку предпринимателей региона. Встреча собрала представителей различных отраслей, среди которых были предприниматели, бизнесмены и эксперты.

Центральной темой обсуждения стали вопросы развития бизнеса в условиях нестабильного рынка, внедрение технологий искусственного интеллекта, сотрудничество с образовательными учреждениями и профориентация школьников.

Заместитель председателя Одинцовского отделения «Опоры России», основатель компании «Аудит Финанс» Валентина Степанова подчеркнула важность системной работы с подрастающим поколением. Она отметила, что мероприятия в формате «Уроки с предпринимателями», встречи и экскурсии помогают формировать правильное восприятие бизнеса у молодежи — рассматривать его не как абстрактное понятие, а как осознанный выбор, ответственный подход и творческий процесс.

Другим важным вопросом было внедрение технологий искусственного интеллекта. На встрече отметили, что этот процесс является частью государственной политики, направленной на ускоренное развитие технологий в экономике, социальной сфере и государственном управлении.