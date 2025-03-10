Встреча по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса прошла в Мытищах

Меры поддержки бизнеса на муниципальном, региональном и федеральном уровнях обсудили за круглым столом с представителями малого и среднего бизнеса в администрации городского округа Мытищи. Оперативную информацию предприниматели могут получать и в мессенджере Telegram, где специально создали канал «Экономика Мытищи» и чат «Бизнес Мытищи».

Как рассказала заместитель главы городского округа Мытищи Елена Сетракова, главная задача таких встреч — это постоянное взаимодействие с бизнес-сообществом для информирования о мерах государственной поддержки и сопровождения по возникающим вопросам до полного их решения.

Она также подчеркнула, что предприниматели приняли такой формат общения и поддержки с интересом.

Отметим, что в Мытищах работают более 500 крупных предприятий во всех сферах экономики, и них 18 системообразующих. Помимо этого, на территории округа функционируют свыше 23 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и около 40 тысяч самозанятых. Услугу сопровождения уже получили 35 инвестиционных проектов.