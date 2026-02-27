Встреча по вопросам поддержки бойцов СВО прошла в Мытищах

В администрации Мытищ прошел круглый стол с участием волонтерских организаций, занимающихся помощью участникам специальной военной операции. Участники обсудили сбор и доставку гуманитарных грузов, поддержку семей бойцов и проект «Письма для бойцов».

Главными темами встречи стали организация доставки гуманитарных грузов, сбор медикаментов, продуктов и вещей, плетение маскировочных сетей, а также поддержка семей участников СВО. Участники затронули вопросы логистики, обеспечения помещений для хранения помощи с соблюдением санитарных норм и создания комфортных условий для работы волонтеров, особенно женщин пенсионного возраста.

Отдельное внимание уделили проекту «Письма для бойцов» — совместной инициативе волонтерской команды «Круги добра» и фонда «От сердца к сердцу». Проект предполагает создание аудиозаписей с теплыми словами, стихами и песнями от детей, жен и жителей Мытищ для отправки бойцам в зону СВО.

По итогам встречи приняли решения, касающиеся содействия и организации необходимой помощи для более оперативного ее оказания. Все заявки от волонтерских организаций фиксируются и решаются в максимально короткие сроки.