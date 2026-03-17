Встреча по вопросам обслуживания инженерных сетей прошла в Мытищах

Выездное мероприятие состоялось 13 марта. На нем присутствовали заместитель главы округа Александр Хаюров, представители депутатского корпуса и управления жилищно-коммунального хозяйства.

Главной темой обсуждения стали вопросы обслуживания сетей водоснабжения и канализации на территории коттеджного поселка «Нагорное». Жителям пояснили, что указанные инженерные сети являются частной собственностью. Также присутствующим показали документы, в которых четко прописана эксплуатационная и балансовая ответственность за объекты инфраструктуры.

Александр Хаюров отметил, что в ближайшее время поступит официальный ответ с информацией о собственнике сетей. После этого можно будет напрямую обратиться к нему за дополнительными разъяснениями о порядке обслуживания коммуникаций.

Жителям объяснили, что они могут обратиться в любую специализированную организацию для проведения технического обследования. По результатам организация предоставит объективную оценку состояния коммуникаций, а при необходимости проведет плановые ремонтные работы.

Глава округа Юлия Купецкая ранее подчеркнула, что выездные администрации, совместные обходы территорий, встречи с трудовыми коллективами и личные приемы важны для открытого диалога. По ее словам, именно активность и неравнодушие жителей дают импульс к развитию округа.