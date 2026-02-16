Встреча по вопросам начислений за коммунальные услуги прошла в Мытищах

В ходе мероприятия были детально рассмотрены случаи дублирования сумм в платежных документах, с которыми столкнулись жители. Представители регоператора принесли официальные извинения за причиненные неудобства и подробно проинформировали о причинах возникновения технического сбоя в системе начислений. Они также уведомили о предпринимаемых мерах по устранению неполадок и заверили, что проблема будет оперативно решена в ближайшее время.

Специалисты старались дать максимально развернутые ответы на все поступившие в ходе встречи обращения жителей. Каждое обращение было рассмотрено индивидуально, с учетом конкретной ситуации и особенностей начислений. Вопросы, которые потребовали дополнительной проработки и детального анализа, были зафиксированы и взяты под особый контроль профильными специалистами с целью обеспечения их оперативного разрешения в кратчайшие сроки.