Встреча по вопросам концепции лесопарка «Треугольный» пройдет в Жуковском 21 января
В доме культуры городского округа Жуковский 21 января состоится проектный семинар, на котором обсудят концепцию благоустройства лесопарка «Треугольный». Неравнодушных жителей города приглашают посетить встречу.
Лесопарк «Треугольный» находится в Жуковском рядом с городским парком культуры и отдыха, между улицами Гарнаева, Туполева и Амет-хан Султана. По итогам обсуждения, которое состоится 21 января в 18:00, сформируют концепцию его благоустройства.
Всех неравнодушных горожан приглашают поделиться идеями и предложениями. Их также можно отправить до 22 января по почте по адресу: 140181, Московская область, город Жуковский, улица Фрунзе, дом № 23, или по электронной почте: zhukovskiygo@mosreg.ru.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.