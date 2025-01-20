Встреча по вопросам концепции лесопарка «Треугольный» пройдет в Жуковском 21 января

Лесопарк «Треугольный» находится в Жуковском рядом с городским парком культуры и отдыха, между улицами Гарнаева, Туполева и Амет-хан Султана. По итогам обсуждения, которое состоится 21 января в 18:00, сформируют концепцию его благоустройства.

Всех неравнодушных горожан приглашают поделиться идеями и предложениями. Их также можно отправить до 22 января по почте по адресу: 140181, Московская область, город Жуковский, улица Фрунзе, дом № 23, или по электронной почте: zhukovskiygo@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.