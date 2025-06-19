Встреча по вопросам благоустройства сквера у ДК «Химик» прошла в Воскресенске

На общественные обсуждения концепции планирования территории пригласили участников, которые постоянно проживают в Воскресенске. Сквер у Дворца культуры «Химик» расположен в центре города. Это место популярно у жителей и гостей округа.

Во время встречи представили проект благоустройства сквера. Проектировщики учли все необходимые объекты, в том числе, места для отдыха рядом с дворцом культуры. Присутствующие на совещании жители смогли высказать свои пожелания и идеи по благоустройству локации. Так, они попросили рассмотреть возможность увеличения парковки у здания дома культуры, а также установки скамеек. Проектировщики зафиксировали все замечания жителей, их внесут в проект и представят во время следующей встречи, которая пройдет в конце июня.