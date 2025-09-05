Встреча по вопросам благоустройства парка «Папанинская дача» прошла в Королеве

Очередное обсуждение проекта реконструкции парка с жителями микрорайона Юбилейный состоялось в обновленном сквере рядом с «Папанинской дачей». В мероприятии приняли участие депутат Московской областной думы Сергей Керселян, первый заместитель главы города Илья Конышев и проектировщик территории.

Инициативная группа жителей попросила исключить из проекта площадку для запуска фейерверков и одно парковочное место. Проектировщики учли это пожелание, а также убрали домики для глэмпинга из зоны отдыха. Территорию дополнительно озеленят, разобьют цветники, обустроят входную группу, установят современные системы освещения и видеонаблюдения, а также новое ограждение.

Следующая встреча с жителями для обсуждения проекта благоустройства состоится уже на следующей неделе.

Напомним, исторический парк «Папанинская дача» долгое время находился в федеральной собственности и не использовался. После передачи территории в муниципальную собственность началась реализация масштабного проекта по обновлению парка.