Встреча по вопросам безопасности прошла в администрации Мытищ

10 августа сотрудники администрации совместно с руководителями крупных предприятий потребрынка обсудили вопросы антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, а также порядок организации объектовых тренировок. Участникам встречи разъяснили задачи и цели мероприятий, а также довели информацию для проведения инструктажей с сотрудниками и посетителями торговых объектов.

Ключевая тема — это состояние паспортов безопасности, а именно документа, который показывает, насколько торговый объект защищен от угроз, в первую очередь от терактов. На данный момент из 156 площадок, подлежащих категорированию, девять еще не оформили необходимые документы, пять в процессе оформления в установленные сроки, а четыре не выполнили требования в соответствии с законодательством.

«Если в торговом объекте изменилась планировка, добавились новые павильоны или выросла пропускная способность, уровень безопасности может измениться — а, значит, должны измениться и требования к защите. Несоблюдение этих норм или отсутствие документа влечет за собой крупные штрафы (до 500 тыс. рублей) или приостановку деятельности», — отметила начальник управления потребительского рынка Елена Подмаркова.

Процедура категорирования перейдет в цифровой формат на портале госуслуг с июля 2026 года. Это должно упростить подачу заявок, формирование комиссий и контроль сроков. Все торговые объекты обязаны быть подключены к системе «Безопасный регион». Только так оперативные службы смогут мгновенно получать данные и реагировать на любые инциденты.

Представители надзорных органов обсудили правила пожарной безопасности и алгоритмы действий при обнаружении подозрительных автомобилей на прилегающих к торговым объектам территориях.