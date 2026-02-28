Встреча по развитию бизнеса прошла на кондитерском предприятии в Химках

Депутат Артур Каримов в рамках экскурсии посетил производство и встретился там с руководством и сотрудниками. Главными темами стали импортозамещение, технологический суверенитет и обеспечение заводов квалифицированными специалистами.

Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Предпринимательство» и народной программы «Единой России». Артур Каримов отметил, что химкинские предприятия активно участвуют в программах импортозамещения и привлекают молодых специалистов, включая студентов. Такие встречи, по его словам, помогают видеть реальные результаты и обсуждать дальнейшие шаги для экономического роста округа.

Участники экскурсии подчеркнули, что экономика Подмосковья развивается в четыре раза быстрее среднероссийских темпов. Развитие обрабатывающих производств, модернизация линий и внедрение новых технологий сопровождаются созданием рабочих мест и ростом инвестиций. Особое внимание уделяют подготовке кадров.

Предприятия округа получают государственную поддержку: льготные займы, помощь в подключении к сетям и модернизации. Это способствует устойчивому развитию промышленности и формированию современной инфраструктуры.