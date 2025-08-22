Встреча по подготовке к празднованию Дня Богородского края прошла в Ногинске

Жители Богородского округа готовятся к важному событию — празднованию 244-й годовщины своего края. Это мероприятие собирает местных жителей, которые гордятся своим регионом и связывают с ним множество личных историй.

Общественная палата провела заседание организационного комитета, на котором обсудили все важные аспекты подготовки к празднику. Были определены дата и время проведения торжеств, а также назначены ответственные за различные направления работы. Участники встречи детально рассмотрели тематические блоки программы, которая обещает быть разнообразной и интересной.

Одним из главных акцентов стало создание мероприятий для всех возрастных категорий, что позволит привлечь как молодежь, так и пожилых людей. Безопасность участников праздника также была на повестке дня, чтобы каждый мог наслаждаться мероприятиями без лишних забот.

Члены Общественной палаты заверили, что продолжат активное участие в процессе подготовки.