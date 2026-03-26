Встреча по охране труда прошла в Солнечногорске

Встреча объединила специалистов бюджетной сферы, которые занимаются кадровой работой и контролем за безопасностью сотрудников. Участники обсудили порядок расследования несчастных случаев и особенности приема и увольнения работников.

В центре народного творчества и досуга «Лепсе» 24 марта прошел круглый стол, посвященный охране труда. Главный эксперт отдела социальной сферы администрации Солнечногорска Татьяна Варламова обратила внимание участников на важность своевременных ремонтов, содержания территорий в порядке и очистки от снега и наледи. По ее словам, самый высокий уровень травматизма сохраняется в транспортной и производственной сферах, где риски связаны с дорожно-транспортными происшествиями и выполнением грузоподъемных работ.

В округе такие встречи организуют несколько раз в год. Ранее подобные форматы уже проводили для сотрудников промышленных предприятий, а также для руководителей образовательных учреждений.

«Часть встреч приурочены к датам, утвержденным губернатором Московской области, например ко Дню труда. В городском округе предприятий много, и мы стараемся охватить как можно больше. Выезжаем на место, проводим встречи прямо в цехах, как в ЗАО „Накал — промышленные печи“, „Солнечногорском механическом заводе“, или в учебных заведениях, где собираются все руководители школ», — рассказала Татьяна Варламова.

Получить консультацию по вопросам охраны труда можно в отделе социальной сферы по адресу: улица Красная, дом 120, кабинет 308 (3 этаж). Телефон: 8 (496-26) 3-85-42.