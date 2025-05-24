Встреча первых выпускников лицея № 1 поселка Львовский прошла в Подольске

В лицее № 1 поселка Львовский состоялась встреча выпускников 1995 года с их бывшими учителями. Спустя 30 лет они вернулись в родные классы и с удивлением отметили, что атмосфера школы практически не изменилась.

Знакомые лица педагогов, радостные слезы и теплые воспоминания наполнили встречу. Бывшие ученики снова сели за парты, отвечали на вопросы, а одна из выпускниц принесла свой старый дневник с двойкой, желая исправить оценку прошлого.

Уроки для гостей провели преподаватели, которые работали с ними три десятилетия назад. Заслуженный учитель России Инна Левшина рассказала о поэзии Серебряного века, учитель математики Нина Муковоз предложила решить задачи из старых учебников, а на уроке английского языка под руководством Лилии Пахомовой выпускники делились жизненными историями.

Выпускники показывали фотографии, делились событиями своей жизни и отмечали, что знания, полученные в школе, до сих пор помогают им как в работе, так и в повседневности.

«Помню, как грустно Инна Александровна покачала головой, когда я получила двойку по русскому языку. Пришла домой расстроенная, переживала и не хотела давать дневник маме. Я так рада, что сегодня у меня наконец появилась возможность показать свои знания и доказать, что я хорошо подготовилась», — поделилась эмоциями выпускница лицея Нина Кочеткова.

Особым моментом встречи стал знакомый звонок — последний звонок, который 30 лет назад символизировал начало их взрослой жизни. Его мелодия вновь прозвучала по школьным коридорам, наполнив сердца всех присутствующих теплом и радостью.