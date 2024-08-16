Встреча пенсионеров с главным врачом Центральной больницы прошла в Лобне

Для участников проекта «Активное долголетие» провели встречу с главным врачом Центральной городской больницы городского округа Лобня Викторией Тен. Пенсионеры смогли задать ей вопросы о лекарственных препаратах.

Клуб «Активное долголетие» организует встречи со специалистами разных направлений. Так, пенсионеры побеседовали с главном врачом Центральной городской больницы Викторией Тен. Специалист ответила на вопросы долголетов, проконсультировала их по медикаментам, которые они принимают по назначению врача и самостоятельно.

Для участия в подобных мероприятиях необходимо записаться в клуб «Активное долголетие», обратившись с социальной картой по адресу: улица Молодежная, дом № 4, подробности по телефону 8 (495) 579-46-61 . Участие могут принять мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Напомним, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Лобне строят поликлинику на 600 посещений в смену. Откроют ее в течение 2024 года.

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