Встреча педагогов по вопросам использования ИИ прошла в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве для педагогов провели встречу, посвященную искусственному интеллекту. Около 200 участников из 16 округов Подмосковья — представители школ, детских садов и управления образования области встретились на базе Морозовской школы в городе Орехово-Зуево.

Искусственный интеллект стал частью жизни, и дети все больше и больше прибегают к использованию нейросетей даже в учебе. Важно, чтобы педагоги разбирались, как устроены эти инструменты, и могли направлять ребят.

Главная цель — показать педагогам доступные и безопасные инструменты и продемонстрировать рабочие практики, которые можно брать и применять в своей школе уже сегодня.