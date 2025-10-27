Встреча по развитию IT-индустрии России прошла в Серпухове

В стенах серпуховской Академии TOP 25 октября состоялась встреча, посвященная будущему IT-индустрии России. Ее ключевым событием стало выступление Руслана Сайгушкина, преподавателя по prompt-инженерии и языкам программирования, который представил на суд публики свою концептуальную разработку — систему управления искусственным интеллектом ИРУ (Интеллектуальный Режим Управления).

Мероприятие преследовало важную цель: пробудить интерес к IT и показать начинающим специалистам, что первый шаг в этот мир сделать не страшно.

Свой доклад Руслан Сайгушкин начал с личного открытия. Современные нейросети, в основном чат-боты, работают на основе человеческих текстов, учась предугадывать следующее слово. Система ИРУ предлагает иной подход: на ее вход будут подаваться не тексты, а системные процессы, данные о памяти и сама архитектура вычислительных систем. Проще говоря, ИИ будет учиться понимать не язык людей, а «язык» самой машины.

Этот подход призван решить одну из ключевых проблем современной IT-инфраструктуры.

«Мы пользуемся искусственным интеллектом 2024–2025 годов, но при этом наши программы настолько устаревшие, что мы не можем оптимизировать системы. Данный подход будет являться решением данного вопроса с фундаментальной точки зрения», — пояснил разработчик.