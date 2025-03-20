Встреча молодежи с волонтером Артуром Тиллябаевым прошла в Лобне

Мероприятие состоялось в инженерно-техническом лицее «Авиатика». С молодыми активистами побеседовал доброволец Артур Тиллябаев, который участвовал в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на побережье Анапы.

Волонтер рассказал о своей поездке в Краснодарский край, о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться, и поделился впечатлениями о работе на пляже.

Напомним, что экологическая катастрофа произошла 15 декабря в районе Керченского пролива. В результате шторма потерпели крушение два танкера «Волгонефть», что привело к разливу около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Основную часть загрязнений удалось ликвидировать за три дня, однако работы по очистке побережья и спасению пострадавших животных продолжаются.

Добровольцы со всей России не только очищают пляжи от мазута, вручную собирая остатки нефтепродуктов и просеивая песок, но и активно участвуют в спасении животных. Артур отметил, что условия проживания и работы были на достойном уровне.

По словам молодых людей, встреча с волонтером произвела на них сильное впечатление. Такие мероприятия помогают осознать важность заботы об окружающей среде и вдохновляют на активные действия.