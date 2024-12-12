Встреча молодежи с труженицей тыла Анной Соколовой прошла в Котельниках

Мероприятие состоялось в День героев Отечества в музее памяти семьи Николая II. Школьники не только пообщались с труженицей тыла, но и послушали интересный рассказ о жизни и судьбе последнего русского императора.

Анна Соколова рассказала ребятам историю своего отца. В 1941 году он был серьезно ранен, но, несмотря на это, побежал помогать другим, и тогда пуля его сразила. И именно эта последняя пуля осталась шрамом на сердце труженицы тыла из Котельников, которая посвятила отцу стихотворение.

«Он пропал без вести. Потому что там была такая битва, где перемешались человеческие тела, земля и металл. Конечно, не у всех могли найти этот жетончик, который был у него в кармане», — поделилась воспоминаниями Анна Соколова.