Встреча молодежи с амбассадором премии «Мы вместе» прошла в Шатуре

В модельной библиотеке Шатуры провели мероприятие с участием представителя престижной международной волонтерской премии «Мы вместе» Петра Галушкина. На нее пришли школьники, студенты и добровольцы округа.

Петр рассказал об опыте участия в премии, ее цели и значимости. Он выходил в финал проекта «Мы вместе» в 2019 году.

Сейчас активист руководит первым в регионе «Добро.Центром». Вместе с женой он развивает инклюзивный спорт в соседнем муниципалитете.

«Премию присуждают добровольцам, некоммерческим организациям, представителям бизнеса и органов власти. А победителю в номинации „Волонтер года“ премию вручает лично президент России Владимир Путин», — добавил Петр Галушкин.

Молодежь также узнала, как можно присоединиться к волонтерским проектам. Так, заявки на конкурс принимают в одну из четырех категорий: «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория». Поучаствовать можно до 23 июня на сайте.