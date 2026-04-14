Встреча машиностроителя с студентами Подольска

В Московском областном современном колледже города Подольск прошла встреча студентов с заслуженным машиностроителем России Виктором Берсоном и председателем совета ветеранов Большого Подольска Вячеславом Рубцовым. Мероприятие состоялось 14 апреля в 11:00 на улице Комсомольская, 1.

Виктор Берсон поделился с молодежью историей своей жизни и карьерного пути. Он начал работать в кабельной промышленности после окончания Московского энергетического института в 1954 году и продолжает консультировать на предприятии АО «СПКБ Техно».

Заслуженный машиностроитель рассказал, что когда он только пришел на завод, то «была земля пустая. Пришлось проектировать оборудование, создавать технологию. И только затем удалось выпускать провода тоньше человеческого волоса». Более 20 лет Виктор Берсон возглавлял Специальное проектно-конструкторское бюро, и сегодня это предприятие — один из лидеров производства кабельной продукции в стране.

Виктор Семенович посоветовал студентам сосредоточиться на одном направлении в работе и постоянно совершенствоваться в выбранной сфере. Он подчеркнул, что Подольск — город трудолюбивых людей, и выразил радость от жизни в нем.

Завершая встречу, Виктор Берсон пригласил студентов на экскурсию в «СПКБ Техно», чтобы они могли увидеть, насколько увлекательным и технологичным может быть современное производство.