Встреча лауреатов литературной премии «Слово» прошла в Мытищах

Финалисты одного из самых масштабных событий в литературной жизни — форуме национальной премии «Слово» собрались в Мытищинском историко-художественном музее. Участники обменялись опытом и поделились своими творческими находками, которых было немало, ведь программа мероприятия была разнообразная: лекции, мастер-классы, викторины и круглые столы.

Приветственное слово гостям, собравшимся в одном из залов музея, сказали почетный председатель и руководитель литературного объединения имени Кедрина — Юрий Петрунин и Владимир Шаров. Порадовало участников и общение с поэтами — Надеждой Мирошниченко и Алексеем Ахматовым. Помимо этого, посетитиелям рассказали о современных писателях и поэтах, а также про литературную историю Мытищ, начиная с 18 века.

Завершили творческую встречу прочтением стихов в исполнении почетных гостей музея Надежды Мирошниченко, Алексея Ахматова, и других талантливых поэтов.