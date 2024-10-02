Встреча краеведов прошла в историко-художественном музее в Мытищах

Очередная встреча мытищинских краеведов состоялась в историко-художественном музее, собрав экспертов и энтузиастов, заинтересованных в изучении и сохранении культурного наследия региона. На мероприятии присутствовала заместитель главы администрации округа Ольга Сидоркина.

В ходе обсуждений затрагивались разнообразные темы, включая участие краеведов в юбилейных мероприятиях, подготовку материалов для публикации в местных изданиях и планы на предстоящий год. Ведущий вечера, член Союза краеведов и председатель комиссии Общественной палаты Егоров, отметил успешное объединение краеведов округа, чему способствует созданный рабочий чат из 30 участников для обмена мнениями и решения актуальных вопросов в сотрудничестве с городской администрацией.

Ольга Сидоркина рассказала о журнале «Малая родина», обсудила подбор материалов и фотографий для него, постоянные рубрики и подняла вопрос о том, как сделать журнал более интересным для молодежи.

Директор музея Мария Клычникова акцентировала внимание на предстоящих юбилеях — 220-летии Мытищинского водопровода, 100-летии города Мытищи и 100-летии со дня рождения историка Князева. Эти события будут отмечены мероприятиями в музее и других учреждениях культуры города.

Также, в рамках встречи состоялась презентация книги детской писательницы Татьяны Шаровой «Сокровища Мытищ», которая рассказывает о юных исследователях родного края. Писательница поделилась историей создания книги и ее значением для школьников.

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