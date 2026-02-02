Встреча ко Дню снятия блокады Ленинграда прошла в Воскресенске

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Патриотическое мероприятие «900 героических дней» состоялось в доме культуры поселка Цюрупы. Встреча прошла в рамках проекта «Успех V единстве поколений» партии «Единая Россия».

Мероприятие посвятили Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Участники встречи отдали дань уважения подвигу жителей и защитников города.

Перед собравшимися выступили депутат округа Максим Дорошкевич и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Олег Стегура. Они подчеркнули, что мужество и стойкость ленинградцев навсегда останутся примером для подражания.

Максим Дорошкевич отметил важность сохранения исторической памяти и передачи ее будущим поколениям. Олег Стегура поделился размышлениями о силе духа, необходимой для преодоления тяжелейших испытаний.

Завершилась встреча минутой молчания в память обо всех ленинградцах, погибших от обстрелов, голода и холода, перенесших нечеловеческие страдания. Эта минута стала данью уважения их героизму и беспримерной стойкости.