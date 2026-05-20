Встреча ко Дню славянской письменности прошла в Воскресенске

Литературно-творческая мастерская «Путешествие в страну славянской азбуки» была организована в Воскресенской городской библиотеке № 3. Встреча прошла в рамках проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия».

Мероприятие посвятили Дню славянской письменности и культуры, который отмечают в России 24 мая. Это праздник, который объединяет в себе церковные и государственные традиции, учит ценить и беречь язык, культуру и историю своих предков, передавая их будущим поколениям.

На встречу со школьниками пришли почетные гости — депутат окружного совета Дмитрий Муконин, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура и участник спецоперации Юрий Савченко. Они подчеркнули, что сохранение исторической памяти — это необходимый фундамент, на котором строится сила нашего государства.

Ребятам рассказали об истории создания славянской азбуки, просветителях Кирилле и Мефодии, которые подарили славянским народам возможность читать и писать, а также развивать собственную культуру на родном языке.