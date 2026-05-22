Встреча ко Дню славянской письменности прошла в библиотеке в Воскресенске

Познавательно-игровую программу «Слов русских россыпь золотая» провели в рамках областной культурно-просветительской акции «Буквенный код: кириллица» и окружной акции «Откуда азбука пришла» в Центральной библиотеке имени Инны Гофф 21 мая. В мероприятии приняли участие студенты Воскресенского колледжа.

Благочинный первого Воскресенского благочиннического округа протоиерей Кирилл Седов рассказал ребятам, что формирование письменности на Руси сыграло ключевую роль в становлении и развитии российской государственности и нашей идентичности. Празднование Дня славянской письменности и культуры способствует укреплению согласия и взаимопонимания в многонациональной стране, сохранению и приумножению духовных и культурных традиций, воспитанию любви к русскому языку и уважению к многовековой истории.

Руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура подчеркнул, что сохранение общей исторической памяти — одна из важнейших задач современности. Подлинная история и истинные герои должны оставаться в памяти поколений. Без уважения к прошлому невозможно построить достойное будущее.

Во время игры студенты собирали слова из букв древнего алфавита, пробовали расшифровать скифские послания, находили аналоги старославянских слов в современном русском языке, читали и переводили цитаты из Священного писания.

Праздник приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей русского алфавита и славянской письменности, труды которых заложили фундамент богатой и самобытной славянской культуры.