Встреча ко дню рождения ученого Виктора Семенова прошла в Химках

В школе № 14 города Химки прошла патриотическая встреча, приуроченная ко дню рождения Виктора Семенова, выдающегося ученого в области ракетно-космической техники. Мероприятие провели в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Виктор Семенов рассказал школьникам о своем жизненном пути и профессиональной деятельности. Он родился в Донбассе, а его семья переехала в маленькую деревню Лобаново, которая сейчас является частью Химок.

Всю свою карьеру Виктор Семенов посвятил работе в НПО «Энергомаш» — от простого рабочего до технического директора завода. Его вклад в науку огромен: более 300 научных трудов и около 150 патентов, некоторые из которых признаны и за рубежом.

«История нашего земляка — это лучший пример того, как труд, талант и преданность Родине могут привести к выдающимся свершениям», — отметила депутат Надежда Смирнова.

За свои заслуги ученый был удостоен множества наград, включая Государственные премии СССР и России, звания заслуженного металлурга и деятеля науки, а также премии имени академика Валентина Глушко.

Депутат Евгений Иноземцев напомнил, что в Химках реализуется программа патриотического воспитания, включающая выставки, встречи с ветеранами, концерты, мастер-классы, спортивные состязания и другие активности.