Встреча ко Дню пограничника прошла в Химках

28 мая отмечают профессиональный праздник личного состава пограничных войск КГБ СССР и пограничной службы ФСБ России. Одной из площадок для проведения праздничного мероприятия стал дом культуры «Контакт».

Встречу открыла лидер Движения общественной поддержки и директор дома культуры Алина Шалимова. Горожанам рассказали об истории праздника, о задачах и особенностях службы, а также о важности сохранения памяти о подвигах защитников Отечества.

«Мероприятие стало частью широкомасштабной общественной программы „Успех V единстве поколений“, которая направлена на укрепление связи между молодежью и старшим поколением, сохранение исторической памяти и воспитание уважения к героическим страницам истории нашей страны», — поделилась Алина Шалимова.

Традиционно в этот день по всей стране проходят памятные и праздничные мероприятия, объединяющие ветеранов службы, действующих военнослужащих и всех, кто с уважением относится к истории и традициям пограничных войск.