Встреча ко Дню памяти сотрудников МЧС прошла в Балашихе

В Балашихе почтили память сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций, погибших при исполнении служебных обязанностей. Встреча прошла в офисе Многофункционального центра «Мои документы» на Советской улице.

Патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений» объединило работников Министерства чрезвычайных ситуаций, волонтеров, военных и жителей Балашихи. Собравшимся рассказали о Дне памяти сотрудников МЧС и о героизме специалистов ведомства. Отдельное внимание на мероприятии уделили трудовым династиям с общим стажем свыше 42 лет.

«Сила России — в единстве поколений. Не менее важны трудовые династии. Они вносят огромный вклад в развитие городского округа Балашиха, будь то врачи, учителя, строители и работники предприятий. Их труд объединяет прошлое, настоящее и будущее», — подчеркнула директор Многофункционального центра «Мои документы» Наталья Дубовицкая.

Она также вручила благодарности и удостоверения присутствующим на мероприятии сторонникам партии «Единая Россия».

Отметим, что патриотические встречи проводят в Балашихе в домах культуры, библиотеках, школах. На них собираются все желающие вспомнить историю России и вместе строить успешное будущее страны.