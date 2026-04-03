Встреча ко Дню единения народов России и Белоруссии прошла в Можайске

Торжественный церемониал состоялся 2 апреля у стелы «Город воинской славы». На мероприятии собрались ветераны, молодежь и неравнодушные жители округа.

Перед собравшимися выступил председатель местного Совета депутатов Василий Овчинников. Он напомнил, что связь между двумя странами — это не просто политический договор, а живая память. Особое место в этом ряду занимает имя генерала Петра Багратиона — полководца, чьим именем назвали операцию по освобождению Белоруссии в 1944 году. Василий Овчинников подчеркнул, что молодежь должна воспитываться на таких примерах.

Церемония завершилась возложением живых гвоздик к стеле, а затем к бюсту Багратиона на Аллее Героев.

В мероприятии также участвовали заместитель председателя Совета депутатов Татьяна Дроздова, председатель Совета ветеранов и депутаты Нина Истратова, Николай Зацепин, Карина Черевань и Валерий Нагулин.

Праздничная встреча стала напоминанием старшему поколению и молодежи о том, что наша сила — единстве, общих ценностях и уважении к истории.