Встреча к юбилею со дня рождения конструктора Гая Северина прошла в Люберцах

Мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения академика, состоялось 24 июля в научно-производственном предприятии «Звезда». Участие в нем приняли летчики-космонавты, ветераны предприятия и почетные гости.

Гости возложили цветы к бюсту академика и поделились воспоминаниями. Генеральный директор предприятия «Звезда» Сергей Поздняков назвал Гая Ильича чрезвычайно многогранным человеком, который ясно формулировал задачи.

Летчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков отметил простоту разработанного академиком скафандра для выхода в открытый космос — в отличие от американского, его можно надеть за минуту.

Гай Северин — Герой Социалистического Труда, доктор технических наук, лауреат Ленинской и Государственной премий. С 1964 по 2008 год он был главным конструктором «Звезды». Под его руководством разработаны скафандры и системы жизнеобеспечения для всех советских космических кораблей.

Глава округа Владимир Волков подчеркнул, что разработки Гая Северина обеспечили безопасность полетов первопроходцев космоса и до сих пор используются на орбите. Имя академика носят предприятие «Звезда», улица в микрорайоне Мирный и школа № 51.