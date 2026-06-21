Встреча к годовщине отражения штурма Малахова кургана прошла в Химках

С приветственным словом выступил лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов. Он отметил, что Малахов курган стал символом несгибаемого духа русского солдата. В июне 1855 года наши предки доказали, что даже под шквальным огнем можно выстоять, если за тобой — правда и родная земля. Отражение штурма стало триумфом воли и тактического мастерства.

Участникам рассказали о ходе обороны Севастополя в годы Крымской войны. Малахов курган был ключевой позицией, и именно на него союзники направили главный удар. Русские матросы и солдаты месяцами удерживали бастионы под непрекращающимися бомбардировками. Особо отметили день отражения генерального штурма, когда доблесть защитников заставила отступить лучшие армии Европы.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов подчеркнул, что сегодня, когда бойцы защищают суверенитет Родины, преемственность поколений ощущается особенно остро. Современники на передовой равняются на героев Малахова кургана. Депутат Инна Монастырская добавила, что патриотическая работа в Химках направлена на укрепление связи между прошлым и настоящим.