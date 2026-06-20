Встреча к 80-летию повести «В окопах Сталинграда» прошла в Химках

Повесть была впервые опубликована в 1946 году в журнале «Знамя». Ее автор прошел Сталинградскую битву, служил сапером и знал войну изнутри. Книга стала одним из первых произведений, где война показана глазами рядового солдата.

Артур Каримов подчеркнул, что это не просто литература, а документ, написанный человеком, который был на поле боя. Виктор Некрасов не приукрашивал войну, и это важно для сохранения правды о Победе.

Школьникам рассказали об истории создания повести и о том, как она повлияла на послевоенную литературу. Владислав Степушин отметил, что автор показал войну как тяжелую работу, где каждый день — на пределе сил, поэтому произведение не устарело и сегодня.

Ребята прочитали отрывки и обсудили, чем отличается война в книгах от реальности. Надежда Смирнова добавила, что такие встречи помогают молодежи обращаться к честной литературе, видеть в ней не только героику, но и трагедию, и помнить, что Победа складывалась из миллионов судеб.