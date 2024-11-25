Встреча главы Люберец с жителями прошла в школе № 26

Глава городского округа Владимир Волков провел выездную встречу с горожанами. Вместе с ним на волнующие жителей вопросы ответили представители областного министерства здравоохранения.

Владимир Волков рассказал, что в Люберцах продолжается масштабная программа по модернизации объектов здравоохранения. Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева капитально отремонтируют к 2027 году здание детского стационара МОЦОМД, построенное в 1986 году, а также стационарное отделение № 2 Люберецкой областной больницы 1937 года постройки, ремонт которого закончат в 2026 году.

Кроме того, в Мирном продолжается строительство поликлиники на 540 посещений за смену, а в Октябрьском — на 500 посещений. Уже готовится открыться взрослая поликлиника на улице Ларюшина.

«В текущем году планируем обновить 349 единиц медоборудования в Люберецкой областной больнице и МОЦОМД», — добавил руководитель муниципалитета.

Горожан на встрече интересовали вопросы не только медицины, но и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и безопасности.

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