Встреча главного врача поликлиники с жителями прошла в Котельниках

Вместе с Дмитрием Полыниным пообщаться с горожанами пришла также заместитель руководителя муниципалитета по социальной сфере Елена Дорошенко. На встрече все желающие смогли задать вопросы, которых их волнуют, и получить на них исчерпывающие ответы.

Главный врач поликлиники поделился планами по развитию здравоохранения в Котельниках. В 2025 году в городе откроется современная поликлиника, в которой будет установлено новое оборудование и начнут работать специалисты разного профиля. Дмитрий Полынин затронул также вопросы транспортной доступности к новому медицинскому учреждению и оптимизации нагрузки на поликлинические здания в микрорайонах города.

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