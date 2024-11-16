Встреча дольщиков нового жилого комплекса прошла в Котельниках

Встреча прошла с дольщиками жилого комплекса «Новые Котельники». Участники обсудили график работ, срок сдачи и выдачу ключей.

Встреча прошла с заместителем генерального директора ООО СЗ «Новые Котельники» Сергеем Якшовым.

В настоящее время завершаются работы по закрытию теплового контура и установке дверей переходных балконов. Вскоре запустят систему отопления, и рабочие приступят к отделке мест общего пользования. На следующей неделе начнется монтаж лифтов.

Ввод объекта запланирован на первый квартал 2025 года. Выдача ключей собственникам начнется в мае.

Строительство находится на контроле Правительства Московской области. Представители Главгосстройнадзора проводят поверки каждые две недели и контролируют численность рабочих. В декабре объект посетит глава округа Михаил Соболев совместно с представителями прокуратуры и Главгосстройнадзора.

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