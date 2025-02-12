Встреча депутата Мособлдумы с жителями по вопросам мер соцподдержки прошла в Воскресенске

В молодежном центре «Олимпиец» городского округа Воскресенск депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Лобышева встретилась с жителями муниципалитета. Она рассказала собравшимся о мерах социальной поддержки и о праздновании 80-летия Великой Победы.

Отдельное внимание на встрече уделили государственной помощи гражданам старшего поколения. По словам Екатерины Лобышевой, в прошлом году на социальную поддержку выделили 96,3 миллиарда рублей.

«Это значительная сумма, которая позволяет улучшить условия жизни людей старшего возраста. Например, доплата одиноким неработающим пенсионерам старше 65 лет, проживающим в регионе более 10 лет, увеличилась до 20 тысяч рублей», — пояснила она.

Продлили меры социальной помощи и людям предпенсионного возраста — это еще один важный шаг для улучшения жизни граждан. Помимо этого, значительно упростили процесс получения бесплатного зубопротезирования для льготных категорий жителей. Они могут воспользоваться услугами по изготовлению и ремонту зубных протезов не только по месту жительства, а в любом медицинском учреждении из списка.

На мероприятии затронули и тему празднования 9 мая в Воскресенске: обсудили вручение ветеранам юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

«Уважение и поддержка наших героев — это долг каждого из нас. Прошу всех не оставаться равнодушными и активно участвовать в жизни округа! Ваше мнение важно для нас, и вместе мы можем сделать наше общество лучше», — подчеркнула Екатерина Лобышева.