Встреча членов шахматного клуба «Большая диагональ» прошла в Балашихе

Пожилые жители Балашихи из клуба «Большая диагональ» в очередной раз встретились за шахматным столом. Мероприятие состоялось в библиотечном информационно-культурном центре «Централизованная библиотечная сеть имени Андрея Белого».

Среди участников встречи были те, кто давно играет в шахматы, и просто любители. В перерывах между партиями игроки делились опытом, идеями и обсуждали удачные ходы.

Пожилые участники клуба и сотрудники информационно-культурного центра «Централизованная библиотечная сеть имени Андрея Белого» считают, что шахматы — это отличный тренажер для ума. Пенсионеры на таких встречах не только знакомятся, общаются, интересно проводят свой досуг, но и развивают память, мышление, внимание и воображение. Все это помогает пожилым людям сохранят интеллектуальное здоровье на долгие годы.