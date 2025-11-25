Встреча актрисы Валерии Ланской со школьниками прошла в Люберцах

По итогам ежемесячного всероссийского рейтинга проекта «Чтецкие программы» Лингвистическая школа городского округа Люберцы в октябре заняла 12 место среди более чем 1,3 тысячи школ по всей стране. Согласно правилам проекта, топ-30 школ страны получают уникальную возможность — пригласить в гости актера театра и кино.

В этот раз Российское общество «Знание» организовало встречу школьников с известной актрисой театра и кино, певицей Валерией Ланской. Она состоялась 24 ноября.

Во время встречи с люберецкими школьниками актриса поделилась тем, какие книги читает, какие произведения вдохновляют ее в работе, провела мастер-класс по читке художественных произведений, а также ответила на вопросы детей.