Встреча актрисы Валерии Ланской со школьниками прошла в Люберцах
По итогам ежемесячного всероссийского рейтинга проекта «Чтецкие программы» Лингвистическая школа городского округа Люберцы в октябре заняла 12 место среди более чем 1,3 тысячи школ по всей стране. Согласно правилам проекта, топ-30 школ страны получают уникальную возможность — пригласить в гости актера театра и кино.
В этот раз Российское общество «Знание» организовало встречу школьников с известной актрисой театра и кино, певицей Валерией Ланской. Она состоялась 24 ноября.
Во время встречи с люберецкими школьниками актриса поделилась тем, какие книги читает, какие произведения вдохновляют ее в работе, провела мастер-класс по читке художественных произведений, а также ответила на вопросы детей.
Лингвистическая школа стала вторым учреждением образования округа, вошедшим в топ-30 школ проекта и удостоенное открыть школьникам мир литературы глазами известных людей. Ранее аналогичная встреча состоялась в школе № 51 имени Северина. Школьники смогли пообщаться с известным актером и телеведущим Михаилом Башкатовым.
Напомним, «Чтецкие программы» — совместный проект общества «Знание» и Министерства просвещения Российской Федерации. Он направлен на популяризацию художественной литературы среди молодежи.